شكرا لقرائتكم خبر عن قوات خاصة تدخل بغداد للسيطرة على نيران «الكاتيوشا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

نفت السفارة الأمريكية في بغداد، أمس الجمعة، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام حول إخلائها من الموظفين والعاملين، فيما أكدت لجنة برلمانية عراقية، أنباء تحدثت عن إدخال قوات خاصة إلى العاصمة، على خلفية هجمات استهدفت المنطقة الخضراء.

وقالت السفارة في تغريدة على موقعها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «نشهد شائعات بأن السفارة قد تم إخلاؤها». وأضافت «يبقى السفير تولر في بغداد، والسفارة مستمرة في العمل».

من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان محمد رضا آل حيدر، في تصريحات إعلامية، إن «العاصمة بغداد تحتاج إلى جيش يسيطر على أماكن مفتوحة تستخدم لاستهداف السفارات، التي يعد استهدافها خطاً أحمر حسب الأعراف الدولية». وأضاف آل حيدر أن «هنالك حاجة إلى ضبط الأمن في بغداد لفرض القانون، لأن هنالك اغتيالات وتجاوزات للأماكن العامة وعدم احترام الناس، وكذلك عدم احترام حتى شرطة المرور». وتابع أنه «تم إدخال فوجين من القوات الخاصة عقب الهجوم الذي استهدف المنطقة الخضراء ب8 صواريخ».

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة أن العمليات المشتركة حركت فوجين عسكريين من القوات الخاصة باتجاه العاصمة بغداد عقب الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأمريكية وقاعدة التوحيد العسكرية الثالثة، الواقعة ضمن المنطقة الرئاسية الخضراء والمحصنة أمنياً.

وتعرضت المنطقة الرئاسية المحصنة أو ما تعرف بالمنطقة الخضراء، ليل الأحد الماضي، إلى هجمات صاروخية تعتبر الأعنف منذ سنوات، استهدفت مبنى السفارة الأمريكية وقاعدة عسكرية تابعة لها. وبحسب مصادر عراقية رسمية، فإن 8 صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء، سقط أغلبها على مناطق سكنية، مما تسبب بجرح مدنيين اثنين وإلحاق الضرر بمبان وممتلكات شخصية وعامة. ووصف رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ما حدث ب«الخروقات» التي تستهدف «السيادة العراقية»، متوعداً المنفذين بالقصاص. وأمس الأول، أعلنت وزارة الداخلية اعتقال أحد مطلقي الصواريخ، كاشفة عن إفشال مخطط لاستهداف البعثات الدبلوماسية في العراق.

في غضون ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس الجمعة، عن إصابة شخص في تفجير استهدف رتلاً للتحالف الدولي في الديوانية جنوبي العراق.

وقالت الخلية في بيان، إن عبوة ناسفة انفجرت في مركبة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي. وأضافت أن الحادث تسبب في إصابة السائق وبأضرار في المركبة التي كانت تحمل معدات لتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية على الطريق السريع الدولي ضمن محافظة الديوانية. وكان مصدر أمني ذكر، أن رتلاً للتحالف الدولي تعرض إلى استهداف بعبوة ناسفة على الطريق الدولي السريع في مدينة السماوة، مركز محافظة المثنى.