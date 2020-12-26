شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيتوقف الوباء؟.. سؤال يشغل الخبراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحل عام 2020 بتركته الثقيلة، على العالم أجمع فهل يحمل لنا العام الجديد نهاية القيود والكوارث الاقتصادية التي حلت في العالم في العام الفائت، وهل سيكون بإمكاننا ضمّ أحبائنا من دون خوف؟ أم إننا على موعد جديد من موجات جديدة من الوباء؟

لا يستبعد الخبراء حدوث موجات جديدة ثانية وثالثة وربما رابعة من الوباء، فأوروبا ضربتها بالفعل موجة ثانية من الوباء، والولايات المتحدة سجلت فورة وبائية ثالثة، وهونج كونج موجة رابعة.

ولم يستبعد المجلس العلمي الفرنسي لكوفيد-19 الذي يصدر توجيهات للحكومة الفرنسية حدوث عدة موجات متتالية من الوباء خلال نهاية شتاء وربيع 2021، وقال الطبيب فلافيو توكسفيرد الأستاذ المحاضر في كلية الاقتصاد في جامعة كامبريدج والمتخصص بالأمراض المعدية، إن «مسألة معرفة ما إذا كانت موجات أخرى ستحدث في العام الجديد تعتمد على عدة عوامل بينها التغيرات الموسمية في طرق الاتصال، وكيفية إدارة المرض، والجمع بين إجراءات التباعد واللقاحات».

ومن المتوقع أن تبقى الكمامات وغيرها من الإجراءات الوقائية من غسل اليدين بشكل متكرر والحفاظ على مسافة جسدية وتجنب الأماكن المزدحمة لفترة انتقالية طويلة، وهي الوقت اللازم لبلوغ مستوى كاف من التغطية في التلقيح.