شكرا لقرائتكم خبر عن ووهان.. مدينة صينية ذاع صيتها في الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستبقى مدينة ووهان الصينية عالقة في أذهان كثيرين في هذا العالم؛ كونها المدينة التي انطلق منها الفيروس الذي غير وجه العالم، وفرض أجندته على كل شيء: الصناعة والسياحة والحياة الاجتماعية أيضاً.

ومن تابع الحدث الذي انطلق من ووهان المدينة الصناعية وسط الصين، يدرك الصيت الذي بلغته هذه المدينة ليس في الصين فحسب؛ بل في العالم بأسره.

قد لا تحظى ووهان بالشهرة ذاتها التي تتمتع بها بكين أو شانجهاي، ولكنها حاضرة كبرى ذات اتصالات بكل أرجاء العالم، ويقطنها نحو 8,9 مليون نسمة، مما يجعلها أصغر قليلاً من لندن، ولكن أكبر بكثير من العاصمة الأمريكية واشنطن، بحسب أرقام نشرتها الأمم المتحدة في عام 2018.

ويشير أحد الإحصاءات إلى أن ووهان تأتي في المرتبة 42 عالمياً، من حيث المساحة وعدد السكان، وهي سابع أكبر المدن الصينية.

وتعزى سرعة انتشار الفيروس الجديد في عدة دول آسيوية، وحتى الولايات المتحدة، إلى حجم ووهان وجبروتها الاقتصادي. فمطار ووهان الدولي الذي تنطلق منه الرحلات الجوية المباشرة إلى مدن العالم المختلفة، استخدمه 20 مليون مسافر عام 2016. وتقع ووهان على ضفاف نهر يانجتسي أحد أكبر أنهار العالم، ويذكر موقع المدينة الإلكتروني أنها «أساس للصناعات المتطورة والتقليدية».

وتزخر ووهان بسلسلة من المناطق الصناعية و52 معهداً للدراسات العليا، ويسكنها أكثر من 700 ألف طالب وطالبة، وهو أكبر عدد للطلبة في المدن الصينية، وتستثمر فيها 230 من أكبر 500 شركة في العالم، ولفرنسا وحدها أكثر من 100 شركة تستثمر فيها، من بينها بيجو سيتروين للسيارات، فضلاً عن كون ووهان بوابة لوصول الزائرين إلى منطقة الوديان الثلاثة، وهي منطقة سياحية بامتياز.

ظهور الفيروس في سوق محلية للأسماك والحيوانات البحرية في ووهان، لا يعني أن تكون المدينة مسؤولة عن تفشي الوباء؛ بل هو مؤشر على أهمية المدينة عالمياً؛ كونها يأتيها التجار والصناعيون والمستثمرون من كل أرجاء العالم، ويسجل للمدينة أيضاً أنها استطاعت التعافي بسرعة قياسية، واحتفلت بهذا الإنجار.