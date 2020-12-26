شكرا لقرائتكم خبر عن اللقاحات.. تقود الإنسانية لاستعادة الحياة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنفس العالم الصعداء حين بدأت بريطانيا إعطاء لقاح «فايرز بيونتيك» لتسعينية في أحد دور الرعاية في لندن، معلنة بداية أمل واسع في العالم أجمع، على اعتبار أنه الحدث الأهم الذي كان ينتظره الملايين الذين أرهقهم عام كامل من مقارعة فيروس «كورونا» المستجد، لكن المعركة مع الوباء مستمرة ولقاح «فايرز بيونتيك» لم يكن الوحيد، فالسباق لا يزال على أشده، وهناك لقاحات كثيرة على الطريق بعضها اجتاز التجارب النهائية ودخل حيز الاستخدام الطارئ، والبعض الآخر ينتظر، فيما هناك مؤشرات على أن سباق اللقاحات سيستمر طوال عام 2021 وبعده، على أمل تشكل هذه اللقاحات نافذة أمل للعالم بالخلاص من هذا الوباء القاتل الذي هيمن على البشرية وأربك مختلف مناحي الحياة.

أعلنت مختبرات «فايزر» الأمريكية العملاقة مع شريكتها «بيونتيك» الألمانية، تطوير لقاح فعال بنسبة 90%. سارعت الحكومات إلى ضمان مخزون من هذه اللقاحات. وبعد أسبوع على ذلك، أعلنت شركة «موديرنا» الأمريكية عن لقاح فعال بنسبة 95%. وكانت المملكة المتحدة الأسبق في إعطاء الضوء الأخضر لبدء التطعيم بلقاح «فايرز بيونتيك» لوقف تفشي الوباء، وسادت موجة كبيرة من التفاؤل للخلاص من الوباء الذي خلف ملايين الضحايا من الوفيات والمصابين، ناهيك عن الخسائر الاقتصادية.

اللقاح الذي أعلنت شركتا «فايرز وبيونتيك» عن تطويره أثبت فاعليته بنسبة تتجاوز 90%، وفق ما ظهر في نتائج الاختبارات الأولية. وهو اللقاح الأول الذي حقق نتائج مرجوة، من بين عشرة لقاحات في مراحل الاختبار النهائي، وجرى اختباره على 43,500 شخص في ستة بلدان. وستوفر الشركتان 50 مليون جرعة بحلول نهاية العام الحالي، ونحو 1.3 مليار جرعة بحلول نهاية عام 2021. ويحتاج كل شخص إلى جرعتين من اللقاح. ولن يحصل الجميع على اللقاح بشكل مباشر، وستقرر كل دولة من يجب منحه الأولوية.

«موديرنا» الأمريكية

وطورت «موديرنا» الأمريكية لقاحاً تبلغ فاعليته 95%، وبينت الأرقام الأولية التي أعلنت عنها الشركة أن لقاحاً جديداً طورته للوقاية من الإصابة بكوفيد 19 فعال بنسبة 95% تقريباً. ويأتي هذا الإعلان بعد مضي وقت قصير على إعلان مشابه أصدرته شركة «فايزر»، مما يعزز الثقة بأن اللقاحات الجديدة قد تسهم في وضع حد للوباء الذي يجتاح العالم. واستخدمت الشركتان أساليب مبتكرة وتجريبية جديدة في تطوير اللقاحين. وشارك في برنامج اختبار لقاح موديرنا نحو 30 ألف متطوع في الولايات المتحدة، استلم نصفهم جرعتين من اللقاح على مدى أربعة أسابيع. أما النصف الثاني من المتطوعين، فقد حقنوا بمادة غير فعالة.

واعتمد تحليل نتائج الاختبار على أول 95 متطوعاً تظهر عليهم أعراض مرض كوفيد-19. وينبغي تخزين لقاح موديرنا في درجة حرارة -20، بينما يجب تخزين لقاح فايزر في درجة حرارة -70.

«سبوتنيك في»

يذكر أن روسيا كانت السباقة إلى الإعلان عن اكتشاف لقاح للفيروس، بإعلان مركز أبحاث «غالما» في موسكو إنتاج لقاح «سبوتنيك في»، وبلغت نسبة فاعليته 95%. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لزعماء مجموعة العشرين مؤخراً، إن روسيا مستعدة لتقديم اللقاح لأي دولة تحتاجه، ونشر علماء روس ما يفيد بأن اللقاح أظهر استجابة مناعية لمن تلقاه، وقالت دورية لانسيت الطبية إن كل شخص طُعّم باللقاح طور أجساماً مضادة لمحاربة الفيروس دون التعرض لأي آثار جانبية خطرة. ومنحت روسيا الرخصة لاستخدام اللقاح محلياً في شهر آب/أغسطس لتكون الدولة الأولى التي تقوم بهذه الخطوة.

وأشادت موسكو بالنتائج، وقال فلاديمير بوتين الشهر الماضي، إن «اللقاح تجاوز جميع التجارب المطلوبة وإنه أعطاه لواحدة من بناته».

وأوضح بوتين أن روسيا تجهز أيضاً لقاحين آخرين، مضيفاً أن صنع مجموعة من اللقاحات هو «هدفنا المشترك». وكانت روسيا قد سجلت في أغسطس أول لقاح لفيروس كورونا في العالم وحمل اسم «سبوتنيك»، على اسم قمر اصطناعي من الحقبة السوفييتية.

ويستخدم اللقاح الروسي سلالات معدّلة من الفيروس الغدي الذي يسبب عادة نزلات البرد المألوفة، لتحفيز استجابة المناعة. وقال المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف خلال دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة إن ما يزيد على 40 دولة تضم أكثر من 50% من سكان المعمورة، أبدت اهتمامها بلقاح «سبوتنيك في»، مضيفاً أن صندوق الاستثمارات المباشرة تلقى طلبات لإنتاج أكثر من 1.2 مليار جرعة منه.

ولفت دميترييف إلى أن سعر جرعة واحدة من اللقاح الروسي ستكون بأقل من 10 دولارات فقط، ما يجعل «سبوتنيك في» أرخص اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، كما تم الإعلان لاحقاً عن أن هناك خططاً لإنتاجه في دول أخرى منها مصر والجزائر.

«كورونافاك» الصيني

ووسط هذا السباق، تقف شركة «سينوفاك» للمستحضرات الدوائية الحيوية ومقرها بكين وراء لقاح «كورونافاك».

ويعمل اللقاح باستخدام جزيئات فيروسية ميتة لتعريض النظام المناعي للجسم للفيروس دون المخاطرة بحدوث رد فعل عنيف.

ويقول البروفيسور المساعد لويو داهي، من جامعة نانيانج التكنولوجية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن «لقاح كورونافاك الصيني يعتمد على طريقة أكثر تقليدية مجربة بنجاح في عدة لقاحات مشهورة».

ويضيف: «لقاحات الحمض النووي الريبوزي تعد نوعاً جديداً من اللقاحات وليس هناك (حالياً) مثال ناجح على استخدام هذه اللقاحات بين البشر».

ومن الناحية النظرية، تكمن إحدى مزايا لقاح «سينوفاك» الرئيسية في إمكانية تخزينه في ثلاجة عادية في حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية، مثل لقاح أكسفورد المصنوع من فيروس تم تعديله وراثياً ويسبب نزلات البرد الشائعة لدى قرود الشمبانزي. ويعني ذلك أن لقاح «سينوفاك» ولقاح «أكسفورد أسترازينيكا» مفيدان أكثر بالنسبة إلى البلدان النامية التي قد لا يكون بمقدورها تخزين كميات كبيرة من اللقاح في درجة حرارة منخفضة.

وتطور شركة «سينوفارم» الصينية المملوكة للدولة لقاحين مضادين لكوفيد 19، شبيهين بلقاح سينوفاك، ويعملان بالطريقة نفسها. وكلا اللقاحين في المرحلة الثالثة من التجارب وتم توزيعهما بالفعل على نحو مليون شخص في الصين ضمن برنامج طوارئ.

ويشير محللون إلى سعي الصين للفوز بسباق دبلوماسية اللقاحات التي شهدت أيضاً تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج، بتخصيص ملياري دولار أمريكي لقارة إفريقيا، بينما تعهد بمنح قروض بقيمة مليار دولار لبلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي لشراء اللقاحات.

وقال جاكوب مارديل، وهو محلل من معهد ميركاتور للدراسات الصينية لشبكة «أيه بي سي»، إن «بكين ستستثمر في طرح هذه التكنولوجيا المنقذة للحياة، بغية تحقيق ربح تجاري ودبلوماسي».

منعطف الأمل

لا يختلف المختصون والباحثون في المجال الصحي على أن بداية مرحلة التطعيم تفتح، بلا شك، باباً وسعاً للأمل، كما تبث شحنات من التفاؤل بين البشر لتجاوز مضاعفات الوباء. ومما لا شك فيه أيضاً أن بداية تقديم اللقاحات إلى العموم تمثل منعطفاً مفصلياً في تاريخ مكافحة الوباء. وبعد بريطانيا التي بدأت التطعيم في الثامن ديسمبر الجاري، ستبدأ دول الاتحاد الأوروبي عملية تطعيم منسقة بدءاً من 27 من هذا الشهر، وسط توقعات بأن العملية ستستغرق أشهراً طويلة، مما يمكن من استعادة الحياة مع نهاية فصل الربيع المقبل. وتقول منظمة الصحة العالمية إن قصة نجاح اللقاحات تمنح الأمل في المستقبل، وتعول المنظمة على أن تكون نتائج اللقاحات الجارية ضد «كوفيد 19» مبشرة وستقود إلى نهاية سعيدة في القريب العاجل.

وتقول المنظمة أيضاً إن لها تاريخاً يبعث على الفخر في مجال علم اللقاحات بالتعاون مع القطاعين العام والخاص. وقد تسنى بفضل برنامج المنظمة الرائد المعني باختبار صلاحية اللقاحات مسبقاً عن طريق تقييم إمكانيات تزويد العالم بإمداداتها، نشر لقاحات مضمونة الجودة ومأمونة وناجعة لعشرات البلدان في أنحاء العالم، وهو برنامج يمنح البلدان الأمن والثقة اللازمين للوقوف على ضمان استيفاء ما تشتريه من لقاحات لمعايير المنظمة، في ما يتعلق بالأمان والنجاعة والجودة.

ويجري الآن نشر ثروة الخبرات التي اكتسبتها المنظمة وشركاؤها على مدى عقود من الزمن، لتسريع وتيرة تطوير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتوزيعها، بحيث لا يُهمل أي أحد عند إيجاد لقاح مأمون.

«فايزر» يسعى لتخطي عقبة «البرودة الشديدة»

أعلنت شركة «فايزر» أنها تعمل على تطوير شكل جديد للقاح تجريبي، يمكن تخزينه في الثلاجة، لتحل بذلك واحدة من أبرز العقبات التي تواجه نقل وتخزين اللقاح.

ومنحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية تصريحاً بالاستخدام الطارئ للقاح الذي تم تطويره مع الشريك الألماني «بيونتيك» وأثبت أنه فعال بنسبة 95% في منع المرض في مرحلة متأخرة من التجارب.

وكانت مخاوف قد أثيرت بشأن نقل وحفظ اللقاح؛ لأنه يحتاج إلى البقاء في حرارة تقارب 75 درجة مئوية تحت الصفر، وهي حرارة متدنية جداً يصعب ضمانها في بعض الظروف والدول.

وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، أوضحت الشركتان أنهما طورتا صناديق شحن حافظة للقاح كورونا، لضمان نقل الجرعات بشكل آمن وسليم.

وأشارتا إلى أن هذه الصناديق تم تصميمها، بشكل خاص، حتى تتحكم في درجة الحرارة وضمان سلامة شروط التخزين. وأعلن الرئيس التنفيذي ل«فايزر»، ألبيرت بورلا، أنه يتم تطوير لقاح لا يحتاج إلى أن يبقى في درجات حرارة منخفضة، قائلاً: «نعمل على تركيبة جديدة ستكون قادرة على تجنب التخزين في حرارة 70 درجة تحت الصفر، ويمكن تخزينها في ثلاجة عادية».

وتطرق بورلا أيضاً إلى صناديق التخزين التي تم تطويرها خصيصاً للقاح الحالي، موضحاً أنها تحتوي على الثلج الجاف وجهاز لقياس درجة الحرارة، إضافة إلى نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)؛ لذا سيكون من الممكن في أي وقت تحديد مكان الصندوق ودرجة حرارته.