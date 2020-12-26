شكرا لقرائتكم خبر عن قادة ومسؤولون يتلقون لقاح «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود صالح



بين خوف من تداعيات فيروس «كوفيد-19»، وفرحة عارمة بظهور لقاحات مضادة له توقف إصاباته وتفتح باب الأمل للبشرية نحو غد أفضل خالٍ من «كورونا»، تقدم قادة ومسؤولون عالميون شعوبهم للحصول على اللقاح المضاد للفيروس المستجد، الذي تسبب في وفاة مليون و743 ألفاً و187 شخصاً، وإصابة أكثر من 79.313.380 شخصاً في العالم، مُنذ ظهوره الأول في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019 في الصين.

وأظهرت لقطات مصورة تلقي نحو 15 من القادة والمسؤولين حول العالم ذلك اللقاح، في بادرة منهم لطمأنة الملايين حول العالم بشأن فاعلية اللقاح لعلاج «كوفيد-19».



وكان من أوائل المتلقين للقاح المضاد لفيروس كورونا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والذي نشر صورة عبر حسابه على «تويتر» في 3 نوفمبر/تشرين الثاني يظهر فيها وهو يتلقى لقاح كورونا، وعلق عليها قائلاً: «أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع.. ونشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس.. والمستقبل دائماً أفضل وأجمل في دولة الإمارات».

وتلقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لقاح كورونا مرتين، الأولى كانت في 19 أكتوبر/تشرين الأول، ونشر صورة له وهو يتلقى اللقاح عبر حسابه على «تويتر»، وعلق قائلاً: «أشكر الطاقم الطبي والقائمين على التطعيم.. أتمنى السلامة للجميع.. تم التطعيم». فيما كانت المرة الثانية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، ونشر صورة له عبر حسابه على «إنستجرام» معلقاً عليها: «نتمنى السلامة للجميع».

ونشر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، صورة له أثناء تلقيه اللقاح المضاد لـ «كوفيد-19» في 16 أكتوبر/تشرين الأول، عبر حسابه على «تويتر» وعلق عليها قائلاً: «التطعيم عن كورونا طريقنا للعودة للحياة الطبيعية».

كذلك تلقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي الجرعة الأولى من لقاح " كوفيد-19"، في 24 سبتمبر/أيلول.

وتلقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، جرعة من لقاح «كوفيد ـ 19»، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.

بينما تلقى عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد-19» في 19 سبتمبر/أيلول.

وكان من بين القادة والمسؤولين العرب الذين تلقوا اللقاح، العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، في 16 ديسمبر/كانون الأول.

وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في 25 ديسمبر/كانون الأول.

كذلك وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، في 17 ديسمبر/كانون الأول.

عالمياً، تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اللقاح المضاد لفيروس كورونا في 21 ديسمبر/كانون الأول.

ونائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، مايك بنس، في 18 ديسمبر/كانون الأول.

كذلك تلقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اللقاح في 18 ديسمبر/كانون الأول.

وتلقى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اللقاح في 20 ديسمبر.

ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 19 ديسمبر/كانون الأول.

أيضاً وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، تلقى اللقاح في 4 سبتمبر/أيلول.