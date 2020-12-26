شكرا لقرائتكم خبر عن «إرهاب» كورونا يأخذ العالم رهينة في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حتى في الأحلام، لم يكن أحد يتصور كيف سيتغير وجه العالم بهذه السرعة، يتوقف السفر، تتعطل القمم وتغلق المتاجر والمسارح ودور السينما والمدارس، ويصبح كل شيء يعمل «عن بُعد».. إنها الجائحة التي غيّرت وجه هذا العالم بكل تفاصيله، وخلقت واقعاً جديداً غير الواقع الذي نعرف، كيف بدأت الأمور؟ أين وصلت؟ وكيف ستنتهي؟ ربما لا أحد يمتلك الإجابة، فالخسائر كبيرة والضحايا أكثر، ولا أحد يستطيع استيعاب ما حدث ويحدث، بعدما تمكن هذا الوباء من خطف عام كامل من حياة البشرية واتخذ كل العالم رهينة.

في غضون 12 شهراً شل فيروس كورونا المستجد الاقتصاد واجتاح المجتمعات وحجر نحو أربعة مليارات إنسان في منازلهم. وحصد الوباء أرواح أكثر من 1.6 مليون نسمة. وأصيب ما لا يقل عن 72 مليوناً بالفيروس، وهي حصيلة تقل عن العدد الفعلي على الأرجح. وفقد أطفال أهاليهم وأجدادهم فيما قضى البعض وحيداً في المستشفى مع منع الزيارات؛ بسبب خطر انتقال العدوى.

تجربة فريدة

ويقول عالم الأوبئة المتخصص بالأمراض المعدية ستين فيرموند عميد كلية الصحة العامة في جامعة يال «تجربة الجائحة هذه فريدة في حياة كل شخص على وجه الأرض. فبطريقة أو بأخرى تأثر كل واحد منا بها»، إلا أن كوفيد-19 ليس أكثر الجوائح فتكاً. فقد أودى الطاعون في القرن الرابع عشر بحياة ربع سكان العالم. وقضى ما لا يقل عن 50 مليون شخص في الإنفلونزا الإسبانية بين العامين 1918 و1920 و33 مليوناً؛ من جرّاء مرض الإيدز في غضون أربعين عاماً، لكن للإصابة بفيروس كورونا المستجد، يكفي أن يتنفس الشخص في المكان والزمان غير المناسبين.

ويلخص الصيني وان شونهوي (44 عاماً) تجربته مع المرض الذي أدخله المستشفى مدة 17 يوماً «وصلت إلى أبواب الجحيم وعدت. لقد شاهدت الذين لم يتعافوا وماتوا وقد ترك فيّ ذلك أثراً عميقاً». وما كان أحد ليتصور حجم الكارثة عندما أعلنت السلطات الصينية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 تسجيل 27 إصابة بالتهاب رئوي فيروسي في ووهان في وسط الصين.

البداية من ووهان

وأغلقت السلطات الصينية سوق الحيوانات الحية في ووهان للاشتباه في ارتباطها بظهور الفيروس. في السابع من كانون الثاني / يناير، أعلن المسؤولون الصينيون عن تحديد فيروس جديد وفي الحادي عشر من الشهر نفسه أبلغت الصين عن أول وفاة في ووهان. وفي غضون أيام قليلة بدأت تسجل إصابات في آسيا وفرنسا والولايات المتحدة.

في نهاية كانون الثاني / يناير، باشرت الدول إجلاء مواطنيها من الصين. وبدأت الحدود تغلق فيما وُضع المقيمون بإقليم هوباي في ووهان الذي يزيد عددهم على خمسين مليوناً، في الحجر الصحي. وتشهد صور التقطتها إحدى وكالات الأنباء لرجل ميت على رصيف في ووهان والكمامة على فمه وكيس بلاستيكي في يده على الرعب الذي لف المدينة مع أن أي مسؤول لم يؤكد أبداً السبب المحدد لوفاته. وعندما رست سفينة «دايمند برينسيس» السياحية في اليابان مطلع شباط / فبراير تبين أن أكثر من 700 من ركابها أصيبوا بالفيروس وتوفي 13 منهم.

وعم الرعب أرجاء العالم، وبدأ السباق إلى تطوير لقاح. ووضعت شركة «بايونتيك» الألمانية الصغيرة جانباً أبحاثها حول مرض السرطان، للتركيز على مشروع جديد سمته «سرعة البرق».

أسوأ من الحرب

في 11 شباط / فبراير، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن اسم الوباء هو «كوفيد-19». وبعد أربعة أيام على ذلك أعلنت فرنسا عن تسجيل أول وفاة خارج آسيا. وانتاب القلق أوروبا مع تحول شمال إيطاليا إلى بؤرة للمرض في القارة القديمة.

في آذار / مارس، تحدث أورلاندو غالدي رئيس بلدية فيرتوفا في منطقة لومبارديا حيث توفي 36 شخصاً في غضون 25 يوماً عن اليأس الذي ينتابه بقوله «من العبث أن نرى في عام 2020 جائحة مماثلة أسوأ من الحرب».

وفرضت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا الإغلاق التام. وأعلنت منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 جائحة. وأوصدت الولايات المتحدة حدودها المغلقة أساساً مع الصين، أمام أغلب الدول الأوروبية. وللمرة الأولى في زمن السلم أرجئت الألعاب الأولمبية.

نصف البشرية بالحجر

في منتصف نيسان/ إبريل كان 3.9 مليار شخص أي نصف البشرية يعيشون في ظل شكل من أشكال الإغلاق. من باريس إلى نيويورك مروراً بنيودلهي ولاغوس ولندن وبوينوس أيريس لم تكن تعكر صمت الشوارع المقفرة إلا صفارات سيارات الإسعاف مذكرة بأن الموت في المرصاد.

منذ عقود كان العلماء يحذرون من احتمال حصول جائحة عالمية، إلا أن مخاوفهم هذه لم تلق آذاناً صاغية. ومع هذا الوباء باتت أكثر الدول ثراء عاجزة أمام هذا العدو الخفي.

وفي الاقتصاد المعولم، أدى توقف شبكات الإمداد إلى انقضاض المستهلكين المذعورين على المتاجر الكبيرة. وظهرت جلية نتائج النقص المزمن في الاستثمار في المنشآت الصحية مع مستشفيات تكافح من أجل استمرار عمل أقسام العناية المركزة فيها التي تجاوز عدد المرضى فيها قدرتها على الاستيعاب.

قلق مستمر

يقول نيليما فايدا-بامار الطبيب في بومباي «حصلت على شهادتي في عام 1994 وكانت المستشفيات الرسمية مهملة منذ ذلك الحين». وتساءل «لما احتاج الناس إلى جائحة ليستيقظوا؟» والهند هي ثالث أكثر الدول تضرراً من الجائحة.

وفي نيويورك التي تضم أكبر عدد من أصحاب المليارات في العالم، التقطت صور لطواقم طبية يرتدي أفرادها أكياس قمامة للوقاية من الفيروس. وقد أقيم مستشفى ميداني في وسط سنترال بارك ومقابر جماعية على جزيرة هارت أيلاند قبالة حي برونكس في المدينة. وقال فيرجيليو نيتو رئيس بلدية ماناوس في البرازيل «الأمر أشبه بفيلم رعب. لا يمكننا الحديث بعد الآن عن حالة طوارئ إنها كارثة مطلقة وتكدست الجثث في شاحنات مبردة بانتظار أن تحفر جرافات مقابر جماعية ضخمة.

مؤتمرات الفيديو

وراحت الشركات تقفل وكذلك المدارس والجامعات. وألغيت اللقاءات الرياضية. وباتت حركة الملاحة الجوية المدنية شبه متوقفة شاهدة على أسوأ أزمة في تاريخها. وأقفلت المتاجر والمقاهي والنوادي والمطاعم أبوابها. وفي إسبانيا فرضت إجراءات إغلاق صارمة جداً منع خلالها حتى الأطفال من الخروج. ووجد الناس أنفسهم عالقين في شقق صغيرة جداً أحياناً لأسابيع عدة.

وبدأ العمل من المنزل للأشخاص القادرين على ذلك. وحلت مؤتمرات الفيديو مكان اجتماعات العمل والسفر والاحتفالات، فيما عرض الأشخاص الذين تتطلب وظيفتهم حضورهم شخصياً حياتهم أو منصبهم للخطر. ففي أيار / مايو كانت الجائحة قد تسببت بخسارة 20 مليون شخص لعملهم في الولايات المتحدة.

محنة الفقراء

ويتوقع البنك الدولي في عام 2021 أن يغرق 150 مليون شخص في الفقر المدقع بسبب الركود الاقتصادي. وقد تفاقم التفاوت الاجتماعي المسجل منذ سنوات. وبات العناق والمصافحة والقبلات مجرد ذكرى فيما يتم تبادل الحديث عبر الكمامات. كما ارتفع مستوى العنف الأسري وكذلك المشاكل النفسية. وفيما لجأ سكان المدن الميسورون إلى منازل أخرى يملكونها في الريف أو على الساحل راحت الحكومات تتخبط أمام حجم الأزمة فيما الغضب يعتمل لدى الأشخاص العالقين في المدن.

الدول الأكثر تضرراً

أصبحت الولايات المتحدة التي تتمتع بأكبر اقتصاد عالمي من دون أن يؤمن ذلك تغطية صحية للجميع، سريعاً أكثر الدول تضرراً من الجائحة مع أكثر من 300 ألف حالة وفاة إلا أن الرئيس دونالد ترامب خفف بانتظام من تهديد المرض مروجاً لعلاجات لم تثبت فاعليتها مثل الهيدروكسيكلوروكين ومقترحاً أيضاً معالجة الإصابة بماء الجافيل. وفي أيار/مايو، أطلقت الحكومة الأمريكية عملية «وارب سبيد» التي خصصت 11 مليار دولار لتطوير لقاح بحلول السنة الحالية. واعتبر ترامب ذلك أكبر جهد أمريكي منذ تطوير القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية.

الدول الفقيرة تتطلع إلى حصة عادلة

بات الطريق للخروج من أزمة فيروس كورونا المستجد واضحاً لدى الكثير من مواطني الدول الغنية، مع بدء عملية التلقيح ضد الوباء، حتى لو استغرق الأمر عدة أشهر، لكن بالنسبة للبلدان الفقيرة، سيكون الطريق أطول بكثير وأكثر وعورة. ولم تؤمن المبادرة الطموحة المعروفة باسم «كوفاكس» التي انطلقت لضمان وصول اللقاحات للعالم بأسره، سوى جزء بسيط من ملياري جرعة تأمل في شرائها خلال العام المقبل، ولم تؤكد بعد أي صفقات فعلية لشحن اللقاحات.

وقد كشف الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 1.6 مليون شخص حول العالم، عن أوجه عدم مساواة واسعة النطاق بين الدول، إذ غالباً ما كانت النظم الصحية الهشة والاقتصادات الصغيرة أكثر تضرراً.

لضمان توزيع عادل للقاحات، تم تأسيس «كوفاكس» من قبل منظمة الصحة العالمية، وهو تحالف عالمي لمكافحة الأوبئة وتجنب التدافع الدولي على اللقاحات. لكن خبراء قالوا إن فرص توزيع اللقاحات بشكل عادل بين الدول الغنية والفقيرة «تتلاشى بسرعة».

ومع محدودية إمدادات اللقاح حالياً، فإن البلدان المتقدمة، تتعرض لضغوط هائلة لحماية سكانها، بينما تبحث بعض الدول الأفقر التي وقعت على المبادرة، عن بدائل بسبب مخاوف من عدم نجاحها.