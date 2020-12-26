شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة العناق».. وسيلة جذابة لتواصل المسنين مع عائلاتهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسعة أشهر مرت منذ إغلاق دار لرعاية المسنين في إيطاليا أبوابها أمام الزوار، لحماية ساكنيها من عدوى فيروس كورونا الفتاك؛ الأمر الذي زاد من وقع الجائحة عليهم، ففكرت مديرة الدار بطريقة غير تقليدية لرفع معنوياتهم، وفقاً لما نقلته صحيفة «واشنطن بوست».

وكان أحد المسنين في حالة نفسية سيئة توشك أن تقوده إلى الاكتئاب بسبب الإغلاق. وقالت مسنة إنها شعرت بكل يوم «وكأنه أسبوع» دون رؤية ابنها الذي يسكن بالقرب من الدار.

ومنذ بدء الجائحة، اعتاد المسنون على التواصل مع ذويهم من خلال مكالمات الفيديو، أو التلويح لهم عن بعد من حديقة الدار. وقررت مديرة الدار، باولا ديل بوفالو، التصرف بهذا الشأن، وفي أحد الأيام توقفت شاحنة بيضاء تحمل ألواحاً شفافة كبيرة، ومجسمات تشبه الأكشاك. وتحوي الألواح فتحات تمت إضافة أكمام واقية للأذرع لها، لتثبت جميعاً في غرفة حملت لقب «غرفة العناق».

وفي غرفة العناق ومن خلف الحواجز، تمكن المسنون أخيراً من احتضان ذويهم وملامستهم قدر الإمكان، ما أدخل البهجة إلى قلوبهم.

ومنذ بدء الجائحة، شهدت دور رعاية المسنين أعداداً كبيرة من الوفيات المرتبطة بعدوى كورونا، ما دفع هذه الدار الواقعة قرب العاصمة الإيطالية روما إلى اتخاذ تدابير صارمة حفاظاً على حياة سكانها. وتمكنت هذه الدار تحديداً من النجاة بسكانها بشكل يفوق نظيراتها، حيث لم يفارق الحياة أي من المسنين، ولم يصب أي منهم بالفيروس أساساً.

وكانت الدار قد اضطرت إلى اتخاذ إجراءات شملت منع الزيارة ووقف جلسات العلاج الطبيعي، وخفض عدد الأشخاص على طاولات الطعام، إضافة إلى تجميد نشاطات نهاية الأسبوع التي اعتاد المسنون على التقاء أقاربهم خلالها، والخروج للتنزه معهم.

وإيطاليا من بين أكثر دول العالم تضرراً بالجائحة، وكانت بؤرة تفشي الوباء في القارة الأوروبية في وقت مبكر من الأزمة. ورصدت إيطاليا على أراضيها منذ بدء الجائحة أكثر من مليوني إصابة، إضافة إلى نحو 71 ألف وفاة مرتبطة بالفيروس، وفقاً لمرصد «وورلد أو ميتر». (وكالات)