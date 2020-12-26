شكرا لقرائتكم خبر عن فاوتشي: مناعة القطيع تتحقق بتطعيم 90 في المئة من الأمريكيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأى أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض الحساسية والمعدية، أن مناعة القطيع في البلاد يمكن أن تتحقق عندما يتم تطعيم 70-90٪ من السكان ضد «كوفيد – 19» أو في حال تجاوز المرض. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» على موقعها الإلكتروني عن كبير المتخصصين الأمريكيين في الأمراض المعدية، قوله: «عندما ذكرت بيانات الاستطلاع أن نحو نصف الأمريكيين فقط سيكونون على استعداد للتطعيم ضد فيروس كورونا، قلت إن المناعة الجماعية ستتحقق، إذا شفي من الإصابة بكوفيد أو جرى تطعيم 70-75٪ من السكان. ولاحقاً، حين أظهرت الاستطلاعات استعداد 60٪ من الأمريكيين لأخذ التطعيم، قلت إن نسبة 80-85٪ ستكون كافية». ولفت فاوتشي في نفس الوقت إلى أنه «في الواقع، لا نعرف الأرقام الدقيقة. أعتقد أننا نتحدث عن نطاق من 70٪ إلى 90٪».

ووفقاً لأحدث البيانات، تم بالفعل تطعيم نحو مليون شخص في الولايات المتحدة بلقاح كورونا الذي طورته شركة «فايزر» الأمريكية وشريكتها الألمانية «بيونتيك»، وأيضاً بلقاح «موديرنا» الأمريكي. وأعرب أليكس عازار، وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، في وقت سابق عن أمله في أن يتلقى نحو 20 مليون أمريكي هذه اللقاحات بحلول نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول، وبحلول نهاية شهر يناير/ كانون الثاني سيكون عدد الملقحين 50 مليون شخص.

يأتي ذلك في وقت وصل عدد ضحايا الفيروس إلى مليونين و741 ألف شخص، فيما تم تسجيل 79.3 مليون إصابة حول العالم. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول لأكثر تضرراً من جرّاء تفشي الوباء؛ حيث تجاوز عدد الإصابات فيها 18.6 مليون، وبلغت حصيلة الوفيات أكثر من 329 ألف حالة منذ بدء تفشي الوباء.

وقالت لجنة بوزارة الصحة اليابانية إنه ينبغي إعطاء أولوية لمن تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر في التطعيم من فيروس كورونا، فيما تضع الحكومة قواعد استرشادية ستعطي أولوية للعاملين في قطاع الرعاية الطبية وأصحاب الحالات المرضية. وأضافت اللجنة: إن الأشخاص الذين يعانون أمراضاً مزمنة مثل أمراض القلب والجهاز التنفسي والكلى وغيرها يجب أن تكون لهم الأولوية أيضاً للحصول على لقاح الوقاية من كوفيد-19. وتضع هذه التوصيات 36 مليون مسن و8.2 مليون من أصحاب الحالات المرضية ضمن المجموعة الأولى التي تتلقى اللقاح. وأوصت لجنة حكومية أخرى هذا الأسبوع بمنح أولوية للعاملين في القطاع الطبي وفي دور رعاية المسنين، وقالت في الوقت ذاته: إن من الواجب إعطاء أولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. وأبرمت اليابان، التي يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة، اتفاقات لشراء 290 مليون جرعة من لقاحات فايزر وأسترازينيكا وموديرنا وهو عدد كافٍ لتطعيم 145 مليون شخص.

من جانب آخر، لجأ بعض الروس إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن خيبة أملهم بعد الإعلان عن حصول الأرجنتين على 300 ألف جرعة من لقاح (سبوتنيك في) الروسي الواقي من فيروس كورونا، قائلين: إنه ينبغي توفير المزيد من الجرعات في الداخل. وعلى الرغم من توفر اللقاح في موسكو فإن مناطق أخرى عدة لم تحصل سوى على أعداد محدودة؛ وذلك في إطار برنامج تطعيم شامل. وقالت عدة مناطق إنها تلقت ألفي جرعة أو أقل إلى الآن.

وقال مسؤول في حكومة نوفجورود: إن المنطقة حصلت على 600 جرعة إلى الآن. وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن منطقة كالينينجراد حصلت على 400 جرعة. وقال ألكسندر، وهو من كالينينجراد، على تويتر «الأفضل أن نهرع إلى الأرجنتين لنحصل على التطعيم هناك». (وكالات)