شكرا لقرائتكم خبر عن مريم الملا: خوض تجربة الكتابة الدرامية حلم تحقق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: زكية كردي

مسيرة طويلة من الكتابة الروائية عن المجتمع الإماراتي والخليجي، تشبعت خلالها الكاتبة والروائية السورية مريم الملا، بمفردات هذا المجتمع من خلال عملها كإعلامية أولاً، وككاتبة شغلها التوغل بتفاصيل هذا المجتمع وحكايته وحبها له ثانياً، لتنتقل أخيراً إلى الشاشة، وتزيح الستار عن عمل درامي خليجي يفرد الكثير من المشاكل الأسرية وأبرزها العزوف عن الزواج لدى الشباب والشابات مؤخراً، وحكايات أخرى تشاركنا بها.

عن قرارها بخوض تجربة الكتابة الدرامية، قالت: الفكرة كانت موجودة منذ سنوات، ولكنها كانت بمثابة حلم مؤجل يراودني أثناء كتابتي لكل رواية، وأعترف بأنني لم أمنحها الاهتمام الكافي للسعي وراء الإنتاج كثيراً؛ بل فضلت التفرغ للكتابة لكي يصبح عندي عدداً كبيراً من الأعمال التي تنوعت في مواضيعها وليبقى قلمي مرناً مطواعاً، وهذا لا يعني أنني لم أتجه لمحاولات الإنتاج؛ بل حاولت، لكن بخطوات بطيئة، وأقول بطيئة لأسباب عدة، وهي أنني كنت على إدراك تام بأن أعمالي ضخمة جداً لاحتوائها على عدد كبير من الشخصيات والأماكن البعيدة عن بعضها.

عملت الملا سابقاً في ثلاث قنوات تلفزيونية كانت آخرها «روتانا» كمنتج منفذ للعديد من البرامج، إضافة إلى كونها مديرة العلاقات العامة، كما عملت في صناعة البرامج خارج هذه القنوات لتشارك في صناعة البرامج المتنوعة التراثية والفنية والوثائقية والأسرية والاجتماعية والثقافية، وعن العنصر المشترك ما بين الكتابة والعمل التلفزيوني عموماً، توضح: هناك خيوط كثيرة متشابكة ومترابطة تجمع بينها، وأرى أن العمل التلفزيوني يغذي البصر والفكر، وأي شخص يعمل في التلفزيون تنفتح آفاقه كلها أياً كان عمله حتى لو كان تقنياً. وقد عرض علي أثناء عملي أن أكون أمام الكاميرات لا خلفها، لكنني فضلت المكان الذي اخترته لكي أغذي فكري وبصري، وهذا ما ساعدني على الإبداع في تنفيذ البرامج بنجاح كبير، كما ساعدتني هذه الخبرة على اختيار فكرة العمل الأدبي لأن أي فكرة أو رأي يطرح كنت ألتقطه وبنفس الوقت كان من مهامي كمعدة البحث عن المواضيع والشخصيات المناسبة للظهور على الشاشة، كل هذه الأشياء كانت مفيدة بالنسبة لي في كتابة الرواية أو القصة أو الدراما بشكل أو بآخر.

النص الدرامي الأول

عن نصها الدرامي الأول «رفة عين» والقضايا التي يطرحها، أوضحت الملا أنه عبارة عن مسلسل درامي اجتماعي معاصر يخص الأسرة العربية بشكل عام والأسرة الخليجية بشكل خاص، ويحمل العمل الكثير من القضايا أبرزها عزوف البنت والشاب عن الزواج في هذا الوقت. وتقول: اعتبرت هذه الظاهرة من أهم القضايا الخطِرة عليهم أو عليهن وعلى المجتمع، وقد استمعت للكثير من الشابات والشباب عن الأسباب التي لم أجدها مقنعة فطرحتها في المسلسل بكل صدق وشفافية من خلال صديقات بطلة العمل، الذي هو في طور التحضيرات للتصوير من قبل الشركة السعودية المنتجة للعمل، متوقعة أن يكون على الشاشة في الموسم الرمضاني القادم.

حول إمكانية اعتبار هذه الخطوة بداية لمشروع تحويل أعمالها الروائية إلى أعمال درامية، أجابت: نعم ولم لا إذا وجدت من ينتج أعمالي لن أتردد طبعاً، فمن الجميل جداً أن يخرج فكري للمرئي وأن تخرج شخصيات أعمالي الأدبية لتجسد أدوارها المرئية على الشاشة.

حب الإمارات

على الرغم من كونها سورية الأصل، فإن الملا استغرقت بالكتابة عن المجتمع الخليجي معللة هذا التوجه بالحب الصادق الذي يولد الانتماء؛ حيث الانتماء يولد الوفاء والإخلاص، وتقول: من يحيا في بلد لسنوات طوال لابد أن يحبه وبشدة، وقدمت إلى الإمارات أوائل الثمانينات، وأنجبت ابنتي على أرضها وكبرت هنا وترعرعت ودرست وتخرجت وتزوجت هنا مؤخراً، إذاً فكل حياتي وأمومتي كانت هنا، كما أنني عشت على هذه الأرض أضعاف ما عشته في وطني الأم، لهذا من البديهي أن يكتب قلمي عن كل هذه المشاعر التي أحملها في وجداني لها، كما أن تعمقي في المجتمع بحكم عملي كإعلامية جعلني أتمتع بالقدرة على الكتابة في تاريخه وتراثه بسهولة، بعد أن عرفت الكثير عنه على أرض الواقع.