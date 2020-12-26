شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تنتهي من «سكن بنات» بعد تصوير 108 أيام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

* بعد تصوير 108 أيام، انتهت النجمة وفاء عامر من تصوير مسلسلها الجديد «سكن بنات»، الذي صور في العديد من الأماكن الخارجية بالقاهرة، والديكور الرئيسي داخل فيلا في منطقة المنصورية، ليدخل المسلسل مراحل المونتاج استعداداً للعرض.

العمل يجمع الشقيقتين وفاء وأيتن عامر، بالإضافة إلى دينا ومنة فضالي، أحمد جمال سعيد، حجاج عبد العظيم، وألفت عمر، وحسنى شتا، هاجر الشرنوبي، ومحسن صبري وإخراج محمد النقلي، ومن تأليف أحمد صبحي ومرشح للعرض خلال الموسم الشتوي الحالي.

* رغم أن السيناريست أحمد حسن انتهى من كتابة 20 حلقة من المسلسل الذي ستقدمه النجمة يسرا في موسم الدراما في شهر رمضان المقبل، إلا أنه لم يتم اختيار اسم له حتى الآن، حيث أكد المنتج جمال العدل أنه سيتم الإعلان عن الاسم وقت انطلاق التصوير، المقرر له منتصف يناير 2021، على أقصى تقدير، مشيراً إلى أن المسلسل يحمل العديد من المفاجآت، من بينها الاسم، والأحداث الجديدة والأدوار المختلفة.

من مفاجآت المسلسل أيضاً الشخصية التي ستتقاسم البطولة أمام النجمة يسرا، حيث اختار المخرج سامح عبد العزيز وشركة الإنتاج، النجمة هيفاء وهبي لتشارك في بطولة المسلسل، مؤكداً أنها ستقدم دوراً مختلفاً ومميزاً في نفس الوقت، حيث تتطلب أحداث المسلسل وجود نجمة بجانب يسرا، وليس مجرد ممثلة جيدة.

* 3 أعمال تدخل بها الفنانة مي عمر عام 2021، حيث تعاقدت مي على بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان «تحت تهديد السلاح» تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، حيث تقدم دور البطولة أمام النجم حسن الرداد.

في الوقت نفسه تشارك عمر في تصوير مسلسل «نسل الأغراب» الذي تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام النجمين أحمد السقا وأمير كرارة وتأليف وإخراج زوجها محمد سامي، وتقدم فيه شخصية صعيدية للمرة الأولى.

* في اللقاء الثاني لهما معاً، بعد مسلسل «زي الشمس» الذي شاركا فيه في موسم رمضان 2019، تتقاسم الفنانة ريهام عبد الغفور، البطولة مع دينا الشربيني في المسلسل الجديد «قصر النيل»، المقرر عرضه في موسم الدراما الرمضانية المقبل، الذي يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه خالد مرعي.

عبد الغفور، حققت نجاحاً كبيراً بحكاية «ربع قيراط»، ضمن مسلسل «إلا أنا»، ونالت إشادات كبيرة سواء على مستوى النقد أم الجمهور.

* على طريقة الفنانة دنيا سمير غانم في مسلسلها الأخير «بدل الحدوتة 3» الذي تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، تقدم الفنانة شيماء سيف أول بطولة مطلقة لها في مسلسل «في بيتنا روبوت». حيث تدور أحداث المسلسل في 45 حلقة، تقدم خلاله شيماء 3 قصص مختلفة، كل قصة مكونة من 15 حلقة، الأولى بعنوان «في بيتنا روبوت» من تأليف السيناريست أحمدي محمدي، والثانية يكتبها السيناريست أمين جمال، وجارٍ اختيار مؤلف للحدوتة الثالثة، والعمل من إخراج وليد الحلفاوي.

* قرر المخرج حسين المنياوي، استخدام 12 كاميرا من مختلف الزوايا، أثناء تصوير أحداث مسلسل «الملك» المأخوذ عن رواية «كفاح طيبة» للأديب العالمي نجيب محفوظ، والذي كتبه خالد ومحمد وشيرين دياب، والتي يركز استخدامها في مشاهد المعارك، التي تصعب إعادتها أكثر من مرة، فضلاً عن ضرورة تصوير المعارك والمشاهد الصعبة من أكثر من زاوية.

المنياوي يواصل التحضيرات الأخيرة، قبل انطلاق التصوير مطلع يناير 2021، في الديكورات التي تم بناؤها في مدينة الإنتاج الإعلامي، وهو المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل.

على جانب آخر، تعاقدت الشركة المنتجة للعمل، مع النجوم صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصري، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، ومعتز هشام، وآخرين.

مسلسل «الملك» يعد من أضخم إنتاجات دراما رمضان 2021، حيث يتضمن العمل معارك ضخمة واستخدام أعداد كبيرة من المجاميع والخيل في المعارك، فضلاً عن الملابس والديكورات الضخمة، حيث يتناول العمل قصة الملك أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة.

* بعد غياب 7 سنوات عن السينما، منذ أخرج فيلم «على جثتي» للنجم أحمد حلمي، يعود المخرج محمد بكير للسينما بفيلم «ريتسا» الذي يلعب بطولته النجم أحمد الفيشاوي ويشاركه البطولة الفنان الكبير محمود حميدة، الذي تعاقد منذ 4 أسابيع على الفيلم، الذي كتبه معتز فتيحة، ويشارك في بطولته عائشة بن أحمد ومحمد الشرنوبي ومي الغيطي وأسماء جلال ومايان السيد، بالإضافة لعدد كبير من النجوم، سيظهرون كضيوف شرف ضمن أحداث العمل.