شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع بن زايد يعزي عبدالله بن بيه في وفاة أخيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عن صادق عزائه ومواساته للشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، في وفاة أخيه الشريف إسلم بن هاشم.

وقال سموه على «تويتر»: «نتقدم بأحر التعازي وخالص المواساة إلى الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة برحيل أخيه الشريف إسلم بن هاشم، نسأل الله للفقيد المغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان»..

«إنا لله وإنا إليه راجعون».

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