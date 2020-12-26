شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد يهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جميع المسيحيين في العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال سموه على «تويتر»: بمناسبة الأعياد المجيدة وقرب حلول رأس السنة الميلادية.. نتمنى للإخوة المسيحيين والعالم أجمع أطيب التهاني وأصدق الأمنيات بأن يحفظ الله الجميع، وأن يحمل العام الجديد للبشرية الأفراح برحمته وعفوه سبحانه وتعالى وكل عام وأنتم بخير.

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