شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تمنح 56681 رخصة قيادة حتى نهاية الربع الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها أصدرت حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 56 ألفاً و681 رخصة قيادة من فئة المركبة الخفيفة والدراجات النارية من ضمنها 43 ألفاً و680 رخصة للذكور و13001 رخصة للإناث.

وقال منصور الفلاسي، مدير إدارة ترخيص السائقين في الهيئة إن رخص القيادة التي منحتها الهيئة حتى نهاية الربع الثالث من 2020 تمت وفق أعلى المعايير واستخدام المسار الذكي الذي اعتمدته الهيئة في كافة مراكز تعليم قيادة المركبات المعتمدة في الإمارة.

وأوضح الفلاسي ل«الخليج» أنه تم منح رخص قيادة ل 1516 مواطناً و 16 ألفاً و379 مقيماً من الجنسية الهندية و 11 ألفاً و979 من الجنسية الباكستانية و3444 رخصة قيادة لأشخاص من الجنسية المصرية و 2146 رخصة قيادة منحت لأشخاص من الجنسية البريطانية و1952 لأشخاص من الجنسية السورية و1672 للجنسية الفلبينية.

وأضاف مدير إدارة ترخيص السائقين أن الهيئة جددت 152 ألفاً و 489 رخصة قيادة عبر قنواتها المختلفة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مؤكداً أن الهيئة وظفت كافة إمكانياتها لاستمرار الخدمات خلال جائحة كورونا.

وقال إن المسار الذكي الذي اعتمدته الهيئة ساهم في تقليل زمن الإبلاغ عن الحوادث الخاصة بعمليات فحص السائقين والإبلاغ عن أعطال المركبات خلال عملية الفحص، حيث تستغرق عملية الإبلاغ عن الحوادث في العادة 20 دقيقة، وتم تخفيضها بالنظام الجديد إلى 5 دقائق فقط، ويعمل النظام تلقائياً على اكتشاف حالات وجود صدمات للمركبة، كما يمكن للفاحص الإبلاغ عن وقوع حادث بضغطة واحدة فقط عبر تطبيق الفحص الذكي.

المسار الذكي

وأوضح أن المسار الذكي ساهم في ارتفاع نسبة النجاح لفحص الطريق حيث تم تحقيق 39% بنهاية النصف الأول من 2020 مقارنة ب 36% في النصف الأول من 2019.