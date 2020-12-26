اليوم.. محاكمة 5 متهمين بـ "خلية داعش أكتوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
تنظر الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشرينى، اليوم السبت، محاكمة 5 متهمين لاتهماهم بخلية داعش أكتوبر الإرهابية.
وجاء فى أمر أنه فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.
وأسندت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحق وتعليم الفنون الحربية وسيلة لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية التحق بجماعة داعش بدولة سوريا.
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