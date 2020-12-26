قصف إسرائيلي على مواقع إيرانية في سوريا

سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

أسفرت ضربات صاروخية إسرائيلية على سوريا عن مقتل 6 مسلحين مدعومين من إيران أمس، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وذكر المرصد أن جميع القتلى غير سوريين يقاتلون إلى جانب الجيش السوري، بحسب المرصد.

واستهدف القصف الإسرائيلي مراكز عسكرية تابعة للجيش السوري والميليشيات الإيرانية، ومستودعات ضمن «معامل الدفاع» غربي مدينة مصياف بريف حماة، حيث تتواجد ميليشيات إيرانية من جنسيات سورية وغير سورية.

ودمّرت الصواريخ مستودعات ومراكز لتصنيع صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى تابعة للمليشيات الإيرانية في منطقة البحوث العلمية «معامل الدفاع» ضمن منطقة الزاوية بريف مصياف، بحسب المرصد.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه لن يعلّق على التقارير الواردة في وسائل إعلام أجنبية.

وذكر المرصد أن مستودعات عسكرية ضمن معامل الدفاع في ريف مصياف تعرّضت لقصف إسرائيلي في السنوات الأخيرة أسفر عن خسائر بشرية ومادية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت أمس، صواريخ أطلقتها إسرائيل واستهدفت مصياف.

وقالت الوكالة إن «دفاعاتنا الجوية تصدت لغارات إسرائيلية في منطقة مصياف». وبث التلفزيون الرسمي السوري لقطات قال إنها تُظهر تصدي الدفاعات الجوية للهجوم الإسرائيلي. وسُمع صوت تحليق الطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد أن بلاده ستواصل التصدي لمحاولات إيران وأتباعها التموضع عسكريًا في سوريا.

وأضاف في حفل تخريج فوج جديد من طياري، الأربعاء الماضي، أنه «لن نتساهل مع مساعي أعدائنا الرامية إلى تطوير صواريخ عالية الدقة في سوريا وفي لبنان وفي أي مكان آخر، ولن نسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية ولا نستخفّ بالتهديدات الموجّهة إلينا». وشنّت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ اندلاع النزاع عام 2011، واستهدفت قوات حكومية وأخرى إيرانية ومقاتلين من ميليشيات «حزب الله» الإرهابي. ونادراً ما تؤكد إسرائيل عملياتها العسكرية في سوريا لكنها تقول إن الوجود العسكري الإيراني في سوريا يشكل تهديداً ستواصل الرد عليه.