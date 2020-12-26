سيف اليزيد - موسكو (وكالات) بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري عدداً من الملفات الإقليمية الأكثر إلحاحاً على رأسها الأزمتان في ليبيا وسوريا.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها أن لافروف وشكري في مكالمة هاتفية جرت بينهما أمس، «أشارا إلى ضرورة إضفاء طابع شامل على الحوار الوطني في ليبيا وأكدا على التزام بلديهما بسيادة هذا البلد ووحدة أراضيه وتسوية النزاع الليبي - الليبي سلمياً بالتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين وبنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510».

كانت هذه تفاصيل خبر موسكو والقاهرة تؤكدان التزامهما بسيادة ليبيا ووحدة أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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