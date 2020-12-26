سيف اليزيد - واشنطن (وكالات) هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس منصة «تويتر»، معتبراً في تغريدة نشرها على حسابه «أن الموقع يتجه للجنون، ويحاول جاهداً قمع الحقيقة»، وقال إن إجراءات تويتر تخنق الحريات، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على أميركا، لأنه يلغي ثقافتها».

وفقد ترامب 133902 متابع منذ 17 نوفمبر، وذلك وفقاً لإحصائيات موقع «فاكت بايس»، وهو موقع مخصص لتتبع التصريحات العلنية لترامب. ورصد الموقع انخفاضات طفيفة لمدة 11 يوماً على التوالي في حساب ترامب الذي يضم 88.8 مليون متابع، فيما يملك الرئيس المنتخب، جو بايدن 20.2 مليون. وكانت شركة تويتر أكدت بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، أن حساب ترامب سيخضع للقواعد المطبقة على أي مستخدم عادي للمنصة، عندما يتولى بايدن، مهام منصبه يوم 20 يناير المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: «تويتر» يتجه للجنون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.