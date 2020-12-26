البيجيدي” يستجيب لبنكيران ويعلن تأجيل انعقاد مجلسه الوطني

بعدما كان قد دعا لعقد دورة استثنائية أمس، عاد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ليخبر اليوم أعضاء برلمان الحزب بقرار تأجيل الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، التي كان من المزمع اعقادها الأحد المقل.

وقال الأزمي في رسالة وجهها لأعضاء “أخبر عموم الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني للحزب أنه وبناء على طلبات بعض أعضاء المجلس الوطني، وباتفاق بين مكتب المجلس والأمانة العامة، فقد تقرر تأجيل الدورة الاستثنائية للمجلس التي كانت مبرمجة يوم الأحد 27 دجنبر إلى موعد لاحق”.

وبدا لافتا أن القرار الذي اتخذه الأزمي بالاتفاق مع الأمانة العامة لم يحدد له تاريخا جديدا، ويأتي ذلك، عقب التصريح الذي أكد فيه عبد الإله بن كيران ل”اليوم 24″ أنه اتصل بالأزمي وأخبره بموقفه الرافض لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني.

وعلل بن كيران في التصريح ذاته، موقفه الرافض لالتئام المجلس الوطني في دورة استثنائية لمناقشة تطورات الوضع السياسي في البلاد ومستجدات القضية الوطنية، بأن الوقت “غير مناسب”، وهو الموقف الذي يبدو كان حاسما وراء اتخاذ قرار التأجيل.