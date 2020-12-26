اكتفی فريق الفتح الرباطي بالتعادل في المباراة التي واجه خلالها، مساء اليوم الجمعة، فريق الدفاع الحسني الجديدي لحساب منافسات الجولة الخامسة للبطولة الاحترافية.

وافتتح فريق العاصمة حصة التهديف عن طريق اللاعب رضا الهجهوج، قبل أن ينجح اللاعب ياسين الذهبي في تعديل الكفة.

وشهدت المباراة تسجيل 3 حالات طرد، ويتعلق الأمر بكل من رضا الجعدي والمهدي بنعبيد من الفتح، والمهدي قرناص من الدفاع الحسني الجديدي.

ورفع الفتح رصيده الی 6 نقاط محتلا المركز الـ 8، في وقت بلغ الدفاع الحسني الجديدي النقطة الثانية، ويحتل المركز قبل الأخير رفقة سريع واد زم والحسنية.

كانت هذه تفاصيل خبر المواجهة شهدت 3 حالات طرد.. الفتح “يكتفي” بالتعادل أمام الدفاع الجديدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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