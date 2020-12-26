شكرا لقرائتكم خبر عن «الكاظمي»: أمن العراق أمانة في أعناقنا والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس الجمعة، إن أمن العراق "أمانة في أعناقنا ولن نخضع لمغامرات أو اجتهادات".

وأضاف الكاظمي في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون" .

وتابع: "طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية أخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر" .