ولي العهد السعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

كما تلقى وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ الجرعة الأولى من اللقاح.

وقال الأمير بدر بن عبد الله: «ولي العهد قاد معركة السعوديين ضد (كوفيد - 19)، واليوم نحصد مكتسبات جهوده ورؤيته».

من جهته، ثمّن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، حرص ولي العهد ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم».

وأضاف الدكتور الربيعة: «ما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن (رؤية 2030) وهي سياسة (الوقاية خير من العلاج) والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا».