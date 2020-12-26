إردوغان: نريد علاقات أفضل مع إسرائيل.. والمحادثات مستمرة

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الجمعة)، إن بلاده ترغب في إقامة علاقات أفضل مع إسرائيل، مضيفا أن المحادثات على المستوى الاستخباراتي مستمرة بين الجانبين، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وتوترت علاقات البلدين بشدة في السنوات الماضية، رغم قوة العلاقات التجارية وتبادلا طرد السفراء في عام 2018، ونددت أنقرة مرارا بالاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وبمعاملته للفلسطينيين.

الى ذلك قال إردوغان، للصحافيين في إسطنبول بعد صلاة الجمعة: «لدينا مشاكل مع أشخاص في المستويات العليا، لو لم تكن هناك قضايا على أعلى المستويات لكانت علاقاتنا مختلفة تماما»، مضيفاً «سياسات إسرائيل بشأن فلسطين «غير مقبولة».