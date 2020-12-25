شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تراجع الإصابات.. تدابير إغلاق صارمة في بولندا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة البولندية التي تعتزم تنفيذ تدابير إغلاق صارمة بعد عيد الميلاد، تراجعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض(كوفيد19-)، حيث سجلت أمس الجمعة، 9077 حالة جديدة وهي أقل حصيلة للإصابات في غضون الأيام الثلاثة الأخيرة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن وزارة الصحة البولندية القول إنه تم تسجيل 240 حالة وفاة بالفيروس، وهي أقل حصيلة خلال الأيام الأربعة المنصرمة.

وأعلنت بولندا تقييد نشاط الأعمال بشكل أكبر وأوضحت أنها ستفرض حظرا صارما بشأن احتفالات رأس السنة، في محاولة للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا.