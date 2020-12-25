شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 2329 إصابة جديدة و40 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجل المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2329 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي 428 ألف و193. وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 40 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 7170، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 391 ألف و920، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 29 ألف و103.

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