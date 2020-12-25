شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني»: أبناء تعز ينتفضون ضد الإرهاب الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

قال معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، إن أبناء مدينة تعز ينفذون وقفة احتجاجية من وسط الدمار والخراب الذي خلفته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وأشعلوا فيها الشموع والمصابيح ورفعوا صور ضحايا جرائم وإنتهاكات المليشيا في المدينة ضمن حملة مستمرة لمطالبة المجتمع الدولي بتصنيفها "جماعة إرهابية". وأضاف عبر تويتر: "الوقفة التي نظمتها مبادرة "يمن بلا إرهاب حوثي" شارك فيها عدد من أفراد أسر الشهداء بينهم أطفال رفعوا صور أقاربهم وأشعلوا الشموع والأضواء بمصابيح شعبية في أعالي المباني المدمرة من قبل مليشيا الحوثي بحي الجحملية الذي يعد أكثر الأحياء دمارا في المدينة".

وتابع: "المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مطالبين بالإنصات لأصوات اليمنيين وإنصاف ضحايا جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي بتصنيفها جماعة إرهابية جراء ما اقترفته بحق اليمنيين وأبناء تعز الذين نالهم النصيب الأكبر من إرهاب الحوثي".