شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 434 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية, 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 97441 إصابةً. وأشارت الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت 11 حالة وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2716 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 367 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 65144 حالةً.

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