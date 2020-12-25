قطر تفسد "الحوار الخليجي" بإساءات الجزيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حملات مغرضة تقودها منصات قطر الإعلامية ضد الرباعي العربي لتكشف عن تناقض ما تبديه من رغبتها في التصالح ولمّ الشمل.

كيف تنشر قطر الفكر المتطرف بجامعات النخبة الأمريكية؟

من أستراليا إلى أمريكا.. محاكم العالم تلاحق قطر

خبراء ومراقبون وضعوا على عاتق الدوحة عدة خطوات ضرورية يجب اتخاذها قبل البدء في أي مصالحة مع دول الجوار، في مقدمتها تنفيذ أول الشروط في القائمة التي حددتها دول الرباعي العربي لإنهاء المقاطعة العربية بوقف التحريض ضد هذه الدول أولا، وعدم الإساءة للجوار عبر مسؤوليها أو مذيعي الجزيرة.

إساءات منصات قطر الإعلامية تعكس مزاج الدوحة التخريبي، وغياب الإرادة السياسية للوصول إلى مصالحة خليجية، رغم جهود التسوية الجارية حاليا.

