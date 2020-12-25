شكرا لقرائتكم خبر عن «طبية عجمان» تنفذ حملة لقاح «كورونا» لمنتسبي الجامعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أكدت منطقة عجمان الطبية حرص واهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان على المتابعة والتوجيه بتوفير الوقاية والحماية لافراد المجتمع من المواطنين والمقيمين بإمارة عجمان ولاسيما في ظل الظروف المستجدة التي نعيشها بسبب جائحة كورونا كوفيد 19، وكذلك دعم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية والرعاية الطبية، حيث تعمل الوزارة على تمكين المنطقة الطبية ومراكزها الصحية في عجمان من القيام بدورها على أفضل وجه، وتوفير كل الاحتياجات المطلوبة لها للقيام بهذا الدور.

جاء ذلك خلال تنفيذ حملة لقاح كورونا لمنتسبي الجامعة بالتعاون بين المنطقة وجامعة الإمارة، والتي أشرفت عليها الدكتورة فاطمة المرزوقي مديرة الرعاية الصحية الأولية بمنطقة عجمان الطبية.

وأوضح حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية أن الحملة تأتي وفقا لتوجيهات وزارة وقاية المجتمع بإعطاء اللقاح للجميع والتأكيد على إعطائه للعاملين في القطاع التعليمي بمراحله المختلفة الذين يشكلون جزءاً رئيسياً من خط الدفاع الأول، حيث يسهم أخذ الكوادر التعليمية اللقاح في غاية الأهمية كونهم يتعاملون بصورة مباشرة مع الطلبة ولا سيما في الحالات التي يسمح فيها القيام بالتدريس للطلبة عن قرب.

من جانبها قالت الدكتورة فاطمة المرزوقي مديرة الرعاية الصحية الأولية بمنطقة عجمان الطبية إن هذه الحملة التي استهدفت الكادر التعليمي في جامعة عجمان تمت وفق الضوابط الصحية اللازمة وتحت إشراف وتنفيذ فريق من إدارة الرعاية الصحية الأولية بمنطقة عجمان الطبية، حيث أن رحلة أخذ الشخص للقاح تشمل المرور بعدة مراحل، من بينها قيام الفريق الصحي بالكشف على متلقي اللقاح وقياس ضغطه ودرجة حرارته والتأكد من استقرار جميع علاماته الحيوية، ثم عمل فحص سريع لرؤية الأجسام المضاده في الجسم ومناعة الشخص، ومن ثم يمر بمحطة الطبيب ليقدم الاستشارة والتأكد من أن الشخص يستطيع أخذ اللقاح، ليدخل بعدها إلى غرفة التطعيم، وما إن ينتهي من الحقن باللقاح يخضع للملاحظة لمدة 20-30 دقيقة للتأكد من عدم وجود أي مضاعفات جانبية للقاح.