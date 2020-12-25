شكرا لقرائتكم خبر عن صور مذهلة للفضاء في ذكرى تشغيل «هابل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» 50 صورة مذهلة التقطها تلسكوب «هابل» الفضائي في الذكرى ال 30 لتشغيله. وتظهر الصور «السدم الكوكبية» إلى المجرات بتفاصيل عالية الدقة، ما يكشف جمال الكون المتنوع والمدهش على نطاق واسع.

وانطلق تلسكوب هابل الفضائي إلى المدار في حجرة الشحن الخاصة بمكوك الفضاء ديسكفري في 24 إبريل 1990، في مهمة لإجراء ملاحظات عالية الدقة للسماء من شأنها أن تغير فهم البشرية للكون، ولم تكن السنوات الأولى للتلسكوب الرئيسي بدون حوادث، إذ بعد فترة وجيزة تعرض لأعطال استدعت تصليحه. ومن المتوقع أن يقدم التلسكوب على مدار السنوات القادمة عدداً لا حصر له من الاكتشافات في طبيعة الكون.

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