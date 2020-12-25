شكرا لقرائتكم خبر عن حلقات صوتية تستعرض كتاب «سيرة حاكم» على إذاعة الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: بكر المحاسنة

أنتجت إذاعة الفجيرة برنامجاً يستعرض كتاب «سيرة حاكم» عبر حلقات صوتية أسبوعية تبث يومي الجمعة والسبت في الواحدة ظهراً. والكتاب من تأليف الإعلامي مراد عبدالله البلوشي، وصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ويقع في أكثر من أربعمئة صفحة، ويتضمن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

ويتناول الكتاب مراحل مختلفة من حياة صاحب السمو حاكم الفجيرة منذ نشأته مروراً بالتحاقه بأول مدرسة نظامية في الفجيرة، فانتقاله للدراسة بالمملكة المتحدة، والمراحل العملية في حياة سموه منذ أن تولى منصب ولي عهد الفجيرة، ثم توليه حقيبة الزراعة والثروة السمكية في أول تشكيل وزاري في البلاد، كما ركز الكتاب على مرحلة حكم سموه التي بدأت في سبتمبر من عام 1974 ليروي لنا عن قرب علاقة سموه كشاب، بالمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كما يرصد الكتاب اهتمام سموه ومتابعته التفصيلية للخدمات التي تسهل حياة الناس كالتعليم والصحة والأمن والشؤون الاجتماعية، كما فصل الكتاب المنجزات التي تحققت على أرض الواقع في مختلف المجالات.

الحلقات ستكون بصوت محمود ربيعي مدير إذاعة الفجيرة، والذي أكد سعادته بتبني الإذاعة لهذه التجربة التي تتيح فرصة لمستمعيها بمتابعة سيرة صاحب السمو حاكم الفجيرة بالصوت والاستفادة من المعلومات الواسعة التي يتضمنها الكتاب عن مسيرة سموه المليئة بالمواقف الوطنية وقصص نجاح سموه في تحقيق الكثير من الإنجازات في مجال تنمية وتطوير الإمارة.

وأشار ربيعي إلى أنه سيتم عرض حلقات الكتاب مسجلة على مواقع الإذاعة الرسمية وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالإذاعة وعلى تطبيق «الفجيرة إف إم».

وأضاف ربيعي: سنعمل مستقبلاً على إنتاج المزيد من الكتب التي صدرت عن شخصيات وأحداث تاريخية واجتماعية وثقافية وغيرها في الامارات بصفة عامة وفي إمارة الفجيرة بصفة خاصة.