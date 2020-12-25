شكرا لقرائتكم خبر عن قطع صخرية شبيهة بالفحم على سطح كويكب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت صور نشرتها وكالة الفضاء اليابانية، بعض المواد الشبيهة بالفحم تم جمعها من سطح كويكب «ريوجو». وقال الخبراء إن العينات التي أعادتها مهمة «هايابوسا 2» إلى الأرض، يبلغ قطرها 0.4 بوصة (سنتيمتر) وهي صلبة مثل الصخور.

ويعرف «ريوجو» بأنه كويكب قريب من الأرض، قطره نحو 0.62 ميل (كيلومتر)، يقع على بعد حوالي 190 مليون ميل (أو 300 مليون كيلومتر) من كوكبنا. وبعد مغادرة ريوجو في نوفمبر 2019، عادت المركبة الفضائية «هايابوسا 2» إلى الأرض، وأسقطت كبسولاتها النموذجية في المناطق النائية الأسترالية قبل بضعة أسابيع. وأوضح عالم المواد الفضائية في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، توموهيرو أوسوي: «تم جمع العينات في يوليو 2019، بواسطة المركبة التي أسقطت مادة تصادم أدت إلى تفجير المواد من تحت سطح الكويكب، للتأكد من أن المواد المسترجعة لم تتغير بسبب عوامل مثل الإشعاع الفضائي».

ويأمل الباحثون أن تساعد دراسة مجموعة عينات الصخور من ريوجو في تسليط مزيد من الضوء على أصول الكويكب، وتاريخ النظام الشمسي الأوسع، مع توقع مزيد من التحليلات في العام الجديد.