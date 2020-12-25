شكرا لقرائتكم خبر عن تعادلان وفوز لمليحة في دوري كرة الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

سيطر التعادل على قمتي الجولة السابعة من بطولة دوري الصالات، حيث انتهى لقاء شباب الأهلي وضيفه البطائح 3-3، وخورفكان وضيفه دبا الحصن 1-1.

وجاءت قمة شباب الأهلي وضيفه البطائح متقلبة، وتقدم البطائح بهدف السبق وأدرك شباب الأهلي التعادل وأنهى الشوط الأول متقدماً 2-1، ووسع الفارق 3-1 مع بداية الشوط الثاني، ولكن الفريق الضيف استعاد توازنه وقلص الفارق ومن ثم أدرك التعادل.

ونجح مليحة من جهته في تحقيق الفوز في قمة القاع التي جمعته مع مستضيفه الشارقة بنتيجة 3-2 في مباراة لم يكن فيها فريق الشارقة محظوظاً، وتناوب القائم والعارضة على صد 3 الكرات على مدار شوطي اللقاء، وكان مليحة هو صاحب زمام المبادرة في التسجيل وأنهى الشوط الأول متقدماً بهدف السبق، وفي الشوط الثاني أدرك الشارقة التعادل 1-1 ثم تقدم مليحة 2-1 وتعادل الشارقة 2-2، ونجح مليحة في تسجيل هدف الترجيح في الدقائق الأخيرة.

وبنهاية مباريات الجولة السابعة حافظ النصر على صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة، وحل شباب الأهلي ثانياً (16 نقطة) ودبا الحصن ثالثاً (12 نقطة) والبطائح رابعاً (11نقطة)، ثم الظفرة برصيد 9 نقاط وخورفكان (8 نقاط) والحمرية (7 نقاط)، ومليحة في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، واتحاد كلباء والشارقة في المركزين التاسع والعاشر برصيد 4 نقاط لكل منهما.