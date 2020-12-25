«إذا أطلقت أول رصاصة فليستعدوا للموت».. حفتر يوجه رسالة قوية لأردوغان.. ويتعهد بإخراج الجيش التركي «بالقوة» من ليبيا

تعهّد قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بإخراج الجيش التركي من ليبيا بالقوة إذا لم يرحل منها سلمياً.

جاء ذلك في كلمة ألقاها حفتر، أمس الخميس، احتفالاً بالذكرى 69 لاستقلال ليبيا، ونقلتها وكالة الأنباء الألمانية.

وقال حفتر في كلمته: "لا قيمة للاستقلال ما دام الجيش التركي يحتل مناطق من بلادنا»، داعياً إياه إلى «الرحيل والجلاء سلماً أو حرباً ما دامت تركيا ترفض إحلال السلام".

وأضاف قائد الجيش الليبي موجهاً حديثه لتركيا: "انتهى عهد أوهامكم الاستعمارية وعليكم اختيار الرحيل أو الحرب"، مشيراً إلى أن تركيا ومرتزقتها "مستمرون في التحشيد للحرب، الحرب التي إذا أطلقت أول رصاصة فيها فليستعدوا للموت المحقق".

وتابع أنه "لا قيمة للاستقلال ولا معنى للحرية ولا أمن ولا سلام وأقدام الجيش التركي تدنس أرضنا الطاهرة"، مؤكداً أنه "لا خيار أمام العدو المحتل إلا أن يغادر سلماً وطوعاً أو بقوة السلاح والإرادة القوية".

وشدد حفتر على أنه "لا سلام في ظل المستعمر ومع وجوده على أرضنا. سنحمل السلاح لنصنع السلام بأيدينا وبإرادتنا الحرة"، لافتاً إلى أن "تركيا مستمرة في التحشيد بالقرب من خطوط التماس وتصر على الحرب لتحقيق أطماعها في ثرواتنا".