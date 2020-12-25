شكرا لقرائتكم خبر عن 40 عاما فى ساحات العدالة.. تنسيقية شباب الأحزاب تكرم اسم الراحل لاشين إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين تقريرا تحت عنوان "لاشين إبراهيم ..40 عاما في ساحات العدالة"، جاء فيه: "غيب الموت صباح اليوم الجمعة، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، متأثرا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى التقرير، إن المستشار لاشين إبراهيم تخرج في كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه، وتدرج بالسلك القضائي حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة حيث حقق العديد من القضايا الهامة.

وأشارت تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن الراحل انتقل للعمل بنيابة النقض، وظل يتدرج حتى أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، وفى عام 2010 وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت، حيث ظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، ويواصل عمله كنائب لرئيس محكمة النقض لمدة عامين، حيث ترأس أحد الدوائر الجنائية بالنقض.

وذكرت تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين أنه في عام 2017، رشحه مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، ليترأس الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تم التصديق على القرار من رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسا للهيئة الوطنية للانتخابات.