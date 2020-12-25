شكرا لقرائتكم خبر عن 555 مليار جنيه لسداد أقساط القروض بالموازنة العامة للعام المالى 2020/2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 نحو 555 مليار و569 مليون جنيه لسداد القروض، بزيادة قدرها 180 مليار و3 ملايين جنيه عن موازنة العام المالى الماضى، وبلغت مُخصصات سداد القروض واستهلاك الأوراق المالية المحلية نحو 519 مليار و291 مليون جنيه، بزيادة قدرها 194 مليار و876 مليون جنيه، منها 344 مليار و803 مليون جنيه لسداد استهلاك الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و174 مليار و488 مليون جنيه لسداد القروض.
فيما بلغت مُخصصات سداد القروض واستهلاك الأوراق المالية الأجنبية نحو 36 مليار و278 مليون جنيه، لتحقق انخفاضا قدره 14 مليار و873 مليون جنيه عن موازنة العام المالى الجارى.
وحققت مخصصات الباب السادس من المصروفات (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") زيادة قدرها 69 مليار و453 مليون جنيه عن موازنة العام المالى الجارى، حيث بلغت 280 مليار و698 مليون جنيه، مُقابل نحو 211 مليار و245 مليون جنيه.
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