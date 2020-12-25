شكرا لقرائتكم خبر عن نواب تنسيقية شباب الأحزاب: نتطلع لإرساء برلمان بمفهوم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت لجنة التدريب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال تدريب النواب الجدد بمجلسى النواب والشيوخ من أعضاء التنسيقية تحت شعار"نواب بتفيد نواب".

وقدم التدريب عدد من النواب الذين خاضوا التجربة خلال الفصل التشريعي المنقضى، لنقل الخبرات، وبناء قدرات نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجدد، لتحقيق شعار "برلمان بمفهوم جديد" الذى يتطلع الأعضاء إلى إرسائه بعد نجاح تحقيق نظرية "سياسة بمفهوم جديد" التى انتهجتها التنسيقية منذ انطلاقها.

وقال أحمد فتحى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التطوير والتدريب بتنسيقية شباب الأحزاب، إنه انطلاقا من مبادئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وبث روح التعاون بين أعضائها أطلقت لجنة التدريب بالتنسيقية برنامج تحت مسمى "نواب بتفيد نواب"، مشيرا إلى أن هدفه الرئيسى أن يفيد النواب الذى لديهم خبرات سابقة النواب الجدد.

وأضاف أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب أن فكرة التكامل بين أعضاء مجلس النواب والتنسيقية فكرة جديدة وتسير على نفس النهج ومفهوم تنسيقية شباب، متابعا :"نعمل تحت شعار سياسة بمفهوم جديدة".

ولفت أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن التنسيقية دائما لديها هدف وأن هدفهم في الفترة القادمة أن يقدموا برلمانا بمفهوم جديد.

وذكر طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تلك البرنامج هو جزء من تدعيم قدرات أعضاء التنسيقية وتحضير النواب أن يمثلوا التنسيقية تمثيلا مشرفا وقادرً على أن يؤدى كل نائب بشكل مثالى.