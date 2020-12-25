تركي آل الشيخ يتلقى الجرعة الأولى من لقاح ضد كورونا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تلقى رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، الجرعة الأولى من لقاح ضد وباء "كوفيد-19".

ونشر آل الشيخ، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لتلقيه اللقاح ضد كورونا.

وكتب تعليقا "أخذت الجرعه الاولى من لقاح pfizer-Biontech ... والحمدلله الأمور تمام ولم أشعر بأي شيء وأدعوكم للمسارعه بأخذه".

وفي وقت سابق من اليوم، تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لقاح ضد وباء كورونا المستجد.

من جهته قال وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة "أتقدم بالشكر والعرفان لولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم".

وأضاف أن "ما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة الوقاية خير من العلاج والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا".