محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:
كشفت محافظة القليوبية، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، اليوم الجمعة، غموض واقعة العثور على كمية من المخلفات الطبية الخطرة، ملقاة على طريق خط 12 بنطاق قرية ميت عاصم مركز بنها.
وتبين أن وراء الواقعة مركز ولادة خاص، تخلص المسئولين عنه من المخلفات والنفايات الطبية بالطريق، ما أثار حفيظة الأهالي الذين أبلغوا المحافظة.
وقالت المحافظة في بيان لها اليوم، إن المخلفات تخص مركز ولادة خاص، وجرى تكليف إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، باتخاذ أقصى عقوبة على مسئولي المركز حيال هذا المركز المتسبب في هذه الأزمة.
من ناحيتها أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أنه يجري التخلص الآمن من النفايات، من خلال خطة طوارئ لتغطية جميع الوحدات والمستشفيات بالمحافظة، لتجميع ونقل النفايات الطبية إلى المحارق على مدار الساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر "القليوبية" تستجيب لأهالي خط 12 وترفع المخلفات الطبية الملقاة بميت عاصم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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