نتنياهو: المزيد من الدول العربية تلتمس الصلح معنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن المزيد من الدول العربية تلتمس الصلح مع بلاده.

ونشر نتنياهو تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الخميس، لمعايدة المسيحيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

وفي التغريدة نفسها ذكر نتنياهو أنه بعد 26 عاما كانت تخلو من معاهدات سلام جديدة توصلت إسرائيل إلى 4 اتفاقات في غضون أقل من 4 أشهر.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "حيث المزيد والمزيد من الدول العربية تلتمس الصلح معنا، وهذا سيجعل الشرق الأوسط مكانا أفضل".

وكانت 4 دول عربية قد أعلنت، مؤخرا، عن توقيع اتفاقات سلام مع إسرائيل، ويذكر أن البيت الأبيض توسط في عقد هذه الاتفاقات بين إسرائيل من جهة وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، من جهة أخرى، هذا العام.