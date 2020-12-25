(الرابط من هنـــا).. نتائج نظام نور للتعليم برقم الهوية 1442

احتل تريند عنوان " نتائج الطلاب برقم الهوية"، مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، وذلك بالتزامن مع اختبارات طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية داخل السعودية.

ويترقب أولياء الأمور والطلاب، نتائج الطلاب برقم الهوية، من خلال الإعلان عن فتح رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات عبر نظام نور الإلكتروني.

تمكن أهمية نظام نور التعليمي ،باعتبارها إحدي المواقع التعليمية المفعلة داخل المملكة العربية السعودية لتطوير المنظومة والعمل على تقديم العديد

من الخدمات التي تخدم كل طالب سعودي، حيث قامت الوزارة بإطلاق هذا الوقع بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، ضمن إجراءات المملكة لمكافحة انتشار فيروس كورونا ، وأطلقت علية اسم منصة التعليم الموحد، ونظمت العديد من الدورات على هذة المنصة التعليمية، لتحسين قدرات المعلمين في عملية التعليم عن بعد والتي سيتم استخدامها بشكل منظم.

ويمكن للأولياء الأمور والطلاب، للراغبين في معرفة نتائج الطلاب برقم الهوية، عبر موقع "نظام نور"، من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية:



تعتبر نتائج الامتحانات واحدة من ضمن اهم الاشياء لدي الطلاب وأولياء الأمور؛ إذ يمكن عمل استعلام عن هذة النتائج عن طريق اتباع الآتي:

- الدخول إلى موقع نظام نور الإلكتروني من هنـــــــــــــــــــــــــا.

-تسجيل الدخول لحسابك عبر اسم المستخدم وكلمة السر.



- اختيار من الصفحة الرئسية نتائج الطلاب.



- كتابة رقم الهوية الوطنية ثم تنقر علي زر الاستعلام.



تعرض لك نتيجة الطالب في الصفحة الأخرى.



يتم تكرار نفس الخطوة مع كل الأبناء.