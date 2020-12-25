(أسماء المرشحين من هنا).. ربط نتائج وظائف الدفاع المدني عبر نظام جدارة للتوظيف

شغل نظام جدارة للتوظيف، مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، وذلك بعدما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أسماء المرشحين والمرشحات المقبولين مبدئياً على وظائفها الإدارية المعلنة، والمقدمين عليها، عبر نظام التوظيف "جدارة".

وقالت إدارة الدفاع المدني، في بيان لها، إنه سيتم التواصل والتنسيق مع المرشحين

لتحديد موعد المطابقة والمقابلة الشخصية، مشيرة إلى أن المقابلة الشخصية لا تعني الترشيح النهائي وإنما لتحديد مدى ملاءمة المرشح لشغل الوظيفة.

الوثائق المطلوبة للمرشحين لوظائف الدفاع المدني:

وطالبت الإدارة، المرشحين المعلن أسماؤهم اصطحاب الوثائق التالية عند المراجعة، في الموعد التي سيتم

معرفته في وقت لم يحدد بعد، مؤكدة أنه لـن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة.

وجاءت الوثائق كما يالي:

- أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها.

- السيرة الذاتية.

- أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها.

- عدد (3) صورة شخصية مقاس ( 4*6 ).

أسماء المرشحين في وظائف الدفاع المدني:

ويمكن للراغبين في الاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات، لوظائف الدفاع المدني، تسجيل الدخول من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.