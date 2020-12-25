هيئة تقويم التعليم والتدريب.. موعد إعلان نتائج الرخصة المهنية للمعلمين بالسعودية

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، تريند بعنوان "هيئة تقويم التعليم والتدريب"، ليحتل المرتبة الأولى بأكثر من 20 ألف عملية بحث مختلفة، وذلك بالتزامن مع بدء هيئة التقويم والتدريب اليوم الجمعة لاستقبال طلبات تسجيل المعلمين الجدد الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب الشروط الواجب توافرها للمعلمين لمن سبق منهم اجتياز اختباري كفايات المعلمين والمعلمات "العام والتخصصي" كلا على حدة، والتي جاءت كالتالي:

- أن يحقق الحد الأدنى المطلوب للرخصة في الاختبارين.

- أن يكون إصدارها خلال 3 سنوات من تطبيق ضوابط إصدار الرخص المهنية.

- لإصدار رخصة معلم ممارس يتطلب الحصول على 50 درجة إلى 69 في كلا الاختبارين بخبرة تعليمية أقل من خمس سنوات.

- لإصدار رخصة معلم متقدم يتطلب الحصول على 70 درجة إلى 79 في كلا الاختبارين وبخبرة تعليمية تعادل خمس سنوات فأكثر.

- رخصة معلم خبير فيتطلب الحصول على درجة.

- ستصدر الهيئة رخصة معلم ممارس لكل من حصل على درجة 50 فأعلى في اختباري كفايات (العام و التخصصي) من المرشحين الجدد للتوظيف، أما الذين لم يحققوا الدرجة المطلوبة في اختباري كفايات (العام و التخصصي)، أو اختبر أحدهما فقط، فيجب عليه دخول اختبارات الرخصة المهنية والحصول على درجة الاجتياز المحددة وفق الشروط والضوابط.

هيئة تقويم التعليم والتدريب.. موعد اختبارات الرخصة المهنية:

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب مواعيد الفترة الأولى لاختبار التخصصي للرخصة المهنية بحيث يبدأ من يوم 23 يناير

القادم ويستمر حتى نهاية الشهر الموافق 30 يناير، ويبدأ الاختبار العام اعتبارا من يوم 20 حتى 26 من شهر مارس.

كما سيستمر التقديم لمعلمي التعليم الأهلي، بجانب معلمي التعليم العام، فيستطيع المعلمين الجدد التسجيل حتى تاريخ 27 ديسمبر الحالي، ويمكن التسجيل لجميع الفئات في الاختبار التخصصي خلال الفترة من 28 ديسمبر الحالي وتستمر حتى يوم 7 يناير 2021، وفي الاختبار العام خلال الفترة من 28 ديسمبر الحالي ويستمر حتى 28 فبراير 2021.

موعد إعلان نتائج الرخصة المهنية:

وكشفت الهيئة أن إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية للمجتازين سيتم يوم 30 مايو القادم لعام ٢٠٢١، حيث تصدر هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بجميع أنواعها (ممارس، ومتقدم، وخبير) للحاصلين على الشهادة الجامعية (بكالوريوس) فما فوق للمعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، أو الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم من الخريجين والخريجات، كما سيتم إصدار (رخصة معلم) للمعلمين والمعلمات الذين يزاولون مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة ممن يحملون مؤهلًا دون الجامعي.