(التفاصيل كاملة).. موعد وشروط هيئة تقويم التعليم والتدريب لاستخراج رخصة مهنية بالسعودية

احتل تريند بعنوان "هيئة تقويم التعليم والتدريب"، مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، حيث تصدر المرتبة الأولى بأكثر من 20 ألف عملية بحث مختلفة، وذلك بالتزامن مع بدء هيئة التقويم والتدريب اليوم الجمعة لاستقبال طلبات تسجيل المعلمين الجدد الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية.

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب مواعيد الفترة الأولى لاختبار التخصصي للرخصة المهنية بحيث يبدأ من يوم 23 يناير القادم ويستمر حتى نهاية الشهر

الموافق 30 يناير، ويبدأ الاختبار العام اعتبارا من يوم 20 حتى 26 من شهر مارس.

كما سيستمر التقديم لمعلمي التعليم الأهلي، بجانب معلمي التعليم العام، فيستطيع المعلمين الجدد التسجيل حتى تاريخ 27 ديسمبر الحالي، ويمكن التسجيل لجميع الفئات في الاختبار التخصصي خلال الفترة من 28 ديسمبر الحالي وتستمر حتى يوم 7 يناير 2021، وفي الاختبار العام خلال الفترة من 28 ديسمبر الحالي ويستمر حتى

28 فبراير 2021.

شروط الحصول على الرخصة المهنية:

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب الشروط الواجب توافرها للمعلمين لمن سبق منهم اجتياز اختباري كفايات المعلمين والمعلمات "العام والتخصصي" كلا على حدة، والتي جاءت كالتالي:

- أن يحقق الحد الأدنى المطلوب للرخصة في الاختبارين.

- أن يكون إصدارها خلال 3 سنوات من تطبيق ضوابط إصدار الرخص المهنية.

- لإصدار رخصة معلم ممارس يتطلب الحصول على 50 درجة إلى 69 في كلا الاختبارين بخبرة تعليمية أقل من خمس سنوات.

- لإصدار رخصة معلم متقدم يتطلب الحصول على 70 درجة إلى 79 في كلا الاختبارين وبخبرة تعليمية تعادل خمس سنوات فأكثر.

- رخصة معلم خبير فيتطلب الحصول على درجة