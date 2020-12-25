السودان يُسجل 178 إصابة جديدة بكورونا

سجل السودان، 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا و تسجيل 9 حالات وفاة، و207 حالات تعافٍ، خلال الساعات الـ48 الماضية.



وأفادت وزارة الصحة السودانية فى بيان اليوم، أن إصابات انتشار الجائحة فى السودان ارتفعت إلى 23ألفاً و106 إصابات، ووفاة1477 إضافة إلى تعافي 352815

حالة تعافٍ .

وأوصت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، بتشديد الإجراءات والاحترازات الصحية، وذلك خلال اجتماع عقدته يوم الأحد، برئاسة الدكتور صديق تاور، الرئيس المناوب للجنة، ناقشت خلاله الوضع الصحي بالسودان، وإجراءات مواجهة الموجة

الثانية من فيروس كورونا.

وقدمت وزارة الصحة تصورًا مشتركًا للجنة العليا للطوارئ يتضمن عددًا من التوصيات لتبنيها والعمل بها خلال المرحلة المقبلة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.