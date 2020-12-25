محمد بن سلمان يتلقى الجُرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد-19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.



وقال وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة- اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس): "أتقدم بالشكر والعرفان لولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم، وما نراه اليوم من مكتسبات تحققت

للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة (الوقاية خير من العلاج) والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا".

وقد بلغ عدد المسجلين في السعودية للتطعيم بلقاح "فايزر- بيونتيك" ضد كورونا في يومه السابع الأربعاء أكثر من نصف مليون شخص، في أكبر حملة تحصين ضد فيروس تقوم بها المملكة طوال تاريخها.

وتخطى عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الآن في أرقام أولية 10 آلاف شخص في مركز اللقاحات بالعاصمة الرياض، الذي بدأت الطاقة الاستيعابية فيه بالتوسع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في أخذ اللقاح.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.