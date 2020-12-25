السفارة الأمريكية بالعراق تنفي إخلاء مبناها وتُؤكد استمرارها بالعمل

نفت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الجمعة، الأنباء المتداولة عن إخلاء مبناها، مؤكدة استمرارها في العمل.
وذكرت السفارة الأمريكية ذلك عبر حسابها على تويتر، التي نقلتها وكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا).
أضرار بعدد من الشقق السكنية و14 سيارة نتيجة سقوط 8 صواريخ داخل المجمع السكني في المنطقة الخضراء ومحيطها، وكذلك أضرار طفيفة في مجمع السفارة الأمريكية.
وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت الأحد الماضي، إصابة جندي عراقي وإلحاق
في حين أعلنت قيام الأنظمة الدفاعية للسفارة بالرد على الصواريخ
يأتي ذلك بعدما استهدف هجوم صاروخي مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء قبل أيام.
وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة قالت إنها مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات، التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية، التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيون بالعراق.