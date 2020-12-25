المغرب يُسجل 2329 إصابة جديدة بكورونا

ذكرت وزارة الصحة المغربية، اليوم، أنه تم تسجيل 2329 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 428 ألفا و193 حالة.



وأفادت الوزارة- في بيان اليوم- بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية بلغ 3 ملايين و941 ألفا و378 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.



وأضافت أنه تم تسجيل 40 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف

و170 حالة، كما تم تسجيل 3 آلاف و192 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 391 ألفا و920.

وفي وقت سابق طمأنت الحكومة المغربية مواطنيها بخصوص حملة التلقيح التي أعلنتها قبل أيام، والتي تثير جدلا كبيرا وسط المغاربة، بسبب تشكيك البعض في اللقاح المزمع استخدامه.

وقالت في بيان إن اللقاح "بين أياد أمينة حريصة على أمن وصحة وسلامة المواطنين ". ودعت إلى

" التحلي بالحيطة والحذر من انتشار عدد من الأخبار الزائفة مجهولة المصدر".

وأفاد بيان لمجلس الحكومة عقب انتهاء اجتماعه الأسبوعي بأن اللقاح "بين أياد أمينة حريصة على أمن وصحة وسلامة المواطنين".

وذكرت مصادر أن اختيار المغرب "للقاح ينبني على معياري الأمان والفعالية، وهما معياران أساسيان لابد منهما قبل الاختيار، وقد أثبتت الدراسات السريرية التي أنجزت إلى حد الساعة سلامته وفعاليته".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.