الكاظمي: أمن العراق أمانة في أعناقنا ولن نخضع لمغامرات

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: «أن أمن العراق أمانة في أعناقنا ولن نخضع لمغامرات أو اجتهادات». وقال الكاظمي في تغريدة: «عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة، بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون، طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية أخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر».



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