انفجار متعمد يهز ناشفيل الأمريكية

وقع انفجار هائل في وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، اليوم، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل، وتحطم عدد من السيارات وواجهات المنازل القريبة من موقعه. وبحسب تصريحات الشرطة حتى الآن، كان الانفجار متعمدا.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية وشهود عيان، أن طواقم الطوارئ والشرطة والإطفاء هرعت إلى موقع الانفجار، بينما شوهدت ألسنة الدخان الأسود وألسنة من اللهب تتصاعد من المنطقة.

انفجار متعمد

أوضح متحدث باسم الشرطة: «الانفجار كان كبيرا كما ترون، ونعتقد أنه كان متعمدا، اشتبهنا في مركبة وعند فحصنا لها وقع الانفجار وأسفر عن 3 إصابات».

من جانبه، صرح مكتب ناشفيل لإدارة الطوارئ، لمحطة تلفزيون ناشفيل "دبليو كيه آر إن" بأن سيارة ترفيهية متوقفة انفجرت وألحقت أضرارًا بالعديد من المباني.

أضرار كبيرة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا من آثار الانفجار الذي أدى إلى تدمير كبير في المنطقة، وأعلن مسؤولون محليون أن التفجير خلف أضرارا مادية بعشرات المباني.

وأشار أحد السكان، باك ماكوي، يعيش بالقرب من المنطقة، في تصريحات لوكالة «أسوشيتد برس»: «كل نوافذ منزلي تحطمت بالكامل، وكل واحد منها تطاير في الغرفة المجاورة، ولو كنت أقف هناك لكان الأمر مروعا. شعرت كأنها قنبلة». وأضاف: «كان هناك نحو 4 سيارات مشتعلة، وتطايرت الأشجار حول المنطقة».