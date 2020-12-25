العاهل المغربي يجري مباحثات هاتفية مع نتنياهو

عربي ودولي

ع+ ع-

ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أجرى، اليوم الجمعة، مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت الوكالة إن الملك ذكّر، خلال هذه المباحثات، "بالأواصر المتينة والخاصة التي تربط الجالية اليهودية من أصل مغربي بالملكية المغربية". كما جدد العاهل المغربي "التأكيد على الموقف الثابت والذي لا يتغير للمملكة المغربية بخصوص القضية الفلسطينية وكذا الدور الرائد للمملكة من أجل النهوض بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

ونوه الملك محمد السادس "بإعادة تفعيل آليات التعاون بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، واستئناف الاتصالات بشكل منتظم، في إطار علاقات دبلوماسية سلمية وودية".

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي لملك المغرب "عزمه على تنفيذ جميع الالتزامات التي تم التعهد بها، وذلك وفق جدول زمني محدد لتفعيلها".

بدوره، قال مكتب نتنياهو إن الأخير تحدث، اليوم الجمعة، مع العاهل المغربي ودعاه لزيارة إسرائيل.

وأضاف بيان صادر عن المكتب أن الملك محمد السادس ونتنياهو تحدثا عن المضي قدما بناء على قرار استئناف الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية بين المغرب ودولة إسرائيل هذا الشهر.

كما شكر نتنياهو، العاهل المغربي على استضافة وفد إسرائيلي رسمي هذا الأسبوع.